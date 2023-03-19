促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物出口協議今天到期。莫斯科當局宣布，已通知相關各方，協議將延長60天，俄方也重申，在其問題得到解決之前，不會考慮再次延長協議。

路透社報導，稍早土耳其和聯合國宣布協議已獲展延，但並未說明將延長多久；烏克蘭官員則稱，協議將展延120天。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天發布俄國常駐聯合國代表的信件內容稱，莫斯科不反對將協議延長60天，至5月18日為止。

信中強調，只有在俄羅斯食品和化肥出口問題「取得實質進展的情況下，俄方才會考慮在指定日期之後進一步展延」協議。

據報導，聯合國和土耳其去年7月居中斡旋達成的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）讓烏國穀物得以從3個黑海港口輸出，以緩解全球糧食危機。該項協議去年11月時也曾展延，若各方不繼續同意延長，將在今天到期。（譯者：施施）1120319