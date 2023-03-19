厄瓜多近海發生規模6.9強震 暫未傳傷亡災損 05:412023/03/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 厄瓜多近海發生規模6.9強震 暫未傳傷亡災損。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，厄瓜多近海地區今天發生規模6.9地震。 路透社引述ESMC資料報導，震源深度為10公里。（譯者：施施）1120319 巴布亞紐幾內亞規模6.5強震 暫未傳出災情傷亡 印尼蘇拉威西一帶發生規模6地震 土耳其、伊朗邊界規模5.6地震 暫無傷亡災損報告 #厄瓜多 #發生規模 #近海 #施施 #6.9 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土耳其強震震驚全球 氣象局：對台無直接影響 15:422023/02/06 生活 今晨花蓮連3起極淺地震 最大規模5.1、震度4級 幾全台有感 04:292023/02/07 生活 土敘強震增至逾2.8萬人喪生 87萬人急需熱食 06:222023/02/12 國際 新疆發生規模6.1地震 消防隊出動15車70人救災 10:222023/01/30 兩岸 地震颶風接連侵襲 萬那杜進入國家緊急狀態 16:032023/03/03 國際 日本北海道近海發生規模6.1地震 未發布海嘯警報 03:232023/02/26 國際 印尼摩鹿加群島近海規模7.0地震 發布海嘯警報 15:432023/01/18 國際 連兩晚地牛翻身！22：48宜蘭近海規模4.8地震 上下震動北部有感 22:502023/03/03 生活 祕魯發生巴士墜崖意外 至少24人喪生 05:222023/01/29 國際 厄瓜多前總統 被控收中企23億賄賂遭軟禁 14:352023/03/07 國際 世紀強震災情慘重 以色列人道伸援敵國敘利亞 23:102023/02/06 國際 「又遇7.5強震突襲」土耳其災後餘震不斷 直擊樓房如骨牌式坍塌 18:592023/02/06 國際 強震發生後 土耳其逮捕48名趁亂打劫者 05:212023/02/12 國際 台南近海漂大陸菸 海巡署查緝可疑漁船 04:102023/02/18 地方新聞 台東近海地震規模3.8 最大震度3級 02:552023/02/10 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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