歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，厄瓜多近海地區今天發生規模6.9地震。

路透社引述ESMC資料報導，震源深度為10公里。（譯者：施施）1120319

巴布亞紐幾內亞規模6.5強震 暫未傳出災情傷亡
印尼蘇拉威西一帶發生規模6地震
土耳其、伊朗邊界規模5.6地震 暫無傷亡災損報告
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