俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天突然親自到訪克里米亞（Crimea），紀念該半島被併入俄國9週年。

法新社報導，這是自去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，普丁首度訪問克里米亞半島。去年12月，他曾駕車穿越連接克里米亞與俄羅斯本土的橋樑。

俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，普丁在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下，參觀了黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）。

拉茲沃茲哈耶夫在Telegram上發文稱，普丁將透過視訊出席一所兒童藝術學校的開學典禮。

他說，「普丁總統來了，他親自來訪，還自行駕車。在這樣充滿歷史意義的日子裡，總統總是與塞凡堡和這裡的人民同在。」

經過基輔和國際社會不承認的公投後，俄羅斯於2014年從烏克蘭手中正式併吞克里米亞。（譯者：施施）1120319