pH-1演唱超過20首歌曲。(超級動漫研究提供)

pH-1用中文對台灣歌迷告白,大喊「我愛你」。(超級動漫研究提供)

韓國「暖男Rapper」pH-1暌違6個月再度來台,昨(18日)晚在新莊宏匯廣場8樓Zepp New Taipei舉辦「2023 pH-1 ABOUT DAMN TIME in Taipei」演唱會,吸引2250名歌迷到場,得知自己演出和在高雄開唱的BLACKPINK撞場時,更真心喊話「感謝你們選擇我」,並用中文告白歌迷:「我愛你!」

pH-1去年10月來台參加「太空港音樂藝術嘉年華」時仍需要隔離,演出前1天抵台,在機場受到歌迷熱情迎接,手上也被各式各樣的禮物塞滿,他也開心和大家打招呼,晚間則不忘大嗑麻辣鍋,昨天下午再到會場與購賣限量VIP區的幸運歌迷擊掌、合照,不只粉絲心花怒放,看到有如此多人前來,他也心情超好。

演唱會以新專輯《But for Now Leave Me Alone》中的歌曲為主, 包括安可在內,演唱超過20首歌,pH-1還獻上多重驚喜,特地準備了3件簽名衣服、3張拍立得,甚至親自為活動當天生日的壽星唱生日快樂歌。他也搞笑表示,最瘋狂的是BLACKPINK演唱會也是同一天舉辦,「我很驚訝,當我們賣票的時候,你們知道有那個大咖還是選擇我,我好感激!」。

演唱會最後,pH-1感性地說,「5、6年前我為了做音樂,獨自一人從紐約到韓國生活,遇到很多不可思議的事情, 很開心有妳們陪我一起成長,聽我的音樂,我保證我會帶著更好的作品再回來跟大家見面。如果有誰現在正值低潮或辛苦的時刻,請堅持你的追求,作你所愛,就像我現在做的事一樣。」他預計今離台,班機不公開。