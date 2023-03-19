pH-1演唱超過20首歌曲。（超級動漫研究提供）

pH-1用中文對台灣歌迷告白，大喊「我愛你」。（超級動漫研究提供）

韓國「暖男Rapper」pH-1暌違6個月再度來台，昨（18日）晚在新莊宏匯廣場8樓Zepp New Taipei舉辦「2023 pH-1 ABOUT DAMN TIME in Taipei」演唱會，吸引2250名歌迷到場，得知自己演出和在高雄開唱的BLACKPINK撞場時，更真心喊話「感謝你們選擇我」，並用中文告白歌迷：「我愛你！」

pH-1去年10月來台參加「太空港音樂藝術嘉年華」時仍需要隔離，演出前1天抵台，在機場受到歌迷熱情迎接，手上也被各式各樣的禮物塞滿，他也開心和大家打招呼，晚間則不忘大嗑麻辣鍋，昨天下午再到會場與購賣限量VIP區的幸運歌迷擊掌、合照，不只粉絲心花怒放，看到有如此多人前來，他也心情超好。

演唱會以新專輯《But for Now Leave Me Alone》中的歌曲為主， 包括安可在內，演唱超過20首歌，pH-1還獻上多重驚喜，特地準備了3件簽名衣服、3張拍立得，甚至親自為活動當天生日的壽星唱生日快樂歌。他也搞笑表示，最瘋狂的是BLACKPINK演唱會也是同一天舉辦，「我很驚訝，當我們賣票的時候，你們知道有那個大咖還是選擇我，我好感激！」。

演唱會最後，pH-1感性地說，「5、6年前我為了做音樂，獨自一人從紐約到韓國生活，遇到很多不可思議的事情， 很開心有妳們陪我一起成長，聽我的音樂，我保證我會帶著更好的作品再回來跟大家見面。如果有誰現在正值低潮或辛苦的時刻，請堅持你的追求，作你所愛，就像我現在做的事一樣。」他預計今離台，班機不公開。