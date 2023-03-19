世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽，寶島一姐戴資穎在台北時間19日凌晨3點過後於女單4強賽上陣，面對韓國一姐安洗瑩，兩位好手打滿3局、歷時82分鐘，戴資穎21比17、19比21、22比24飲恨，未能前進冠軍賽。

這場比賽場邊再度響起響亮的「小戴加油」喊聲，讓在英國作戰的戴資穎彷彿像在台灣主場出賽，第1局戴資穎耐心組織，透過節奏、角度來調動安洗瑩，最多曾取得9比5、4分領先，不過接下來幾次失誤也讓小戴連掉5分被對手超車，該局後半段小戴持續找尋機會反擊，透過強勢攻擊要回領先，並在14比15之後透過6比1攻勢取得局點，並以21比17先馳得點。

第2局兩人持續在攻守專注來回，戴資穎在雙方多拍來回後打出過一記擦網過網幸運球，不過這局技術暫停前安洗瑩靠著一波7比0攻勢，讓小戴陷入6分落後，堅持不懈的小戴在中段將比數追到15比15平手，小戴持續耐心做出手法、角度跟節奏的變化，可惜在19比18接近勝利時，還是19比21被安洗瑩追上局數。

決勝第3局，戴資穎以4比0有個不錯的開始，但安洗瑩也頑強回敬5比0攻勢，在8比8兩人這局第5次平手後，安洗瑩連得3分，以11比8進入技術暫停，換邊後繼續追加領先保險，曾13比8領先5分，小戴不放棄任何追分機會，總算追到15比15平手。

進入最後勝負高潮，安洗瑩兩次網前小球沒過讓小戴超前分數，小戴趁著這股氣勢20比18出現兩個賽末點，但被安洗瑩化解掉，這局小戴拚出4個賽末點無奈沒能拿下勝利，最終小戴回擊出界，讓安洗瑩收下對戰3連勝以及全英賽女單決賽門票，安洗瑩將和中國大陸陳雨菲爭冠。