日本大胃女王菅原初代過去因參加《火力全開大胃王》綜藝節目爆紅，曾創下在10分鐘內吃399碗蕎麥麵的超狂紀錄，被外界封為「魔女菅原」，日前傳出因罹患大腸癌於9日逝世，享年59歲。對此，醫師提醒，愈來愈多的添加劑、致癌物與不健康的飲食陋習，導致大腸癌比率逐年攀升，若出現7大症狀需注意。

大腸直腸肛門外科醫師黃郁純在臉書表示，「癌症的發生原因主要跟細胞基因的突變有關，而細胞的癌化並非瞬間形成的，通常是經由多種不同的因素之交互影響，導致該區域細胞突然癌變，我們通常可歸類為年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳、細胞數量愈多愈容易有癌化趨勢等。」

黃郁純指出，「回歸到大腸癌這，撇除年齡增長、遺傳等因素，飲食與生活習慣占了重要的一部分，我們打個比方，菸抽多我們會跟肺癌劃上等號、檳榔咀嚼久了會有口腔癌的風險，我們給予那部位的細胞愈多的刺激，那該區域的細胞似乎也就較容易癌變！？」

醫師說明，「我們每日都在進食，愈來愈多的添加劑、致癌物與不健康的飲食陋習，進入到腸道中，而腸道消化需要段時間，腸道內的細胞不停的分裂來幫助消化，所以近年來大腸癌的比重是日益增加，根據國建署最新癌症登記資料，大腸癌連續15年位居癌症榜首，同時男性比女性高居1.5倍機率罹患。」

黃郁純透露，大腸癌常見7大徵兆如下：

1.貧血：通常跟大便出血合併出現，通常會伴隨頭暈。

2.體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步有3、4、5症狀要小心。

3.腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。

4.嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。

5.長期便秘：很多人會跟一般的便秘搞混。

6.糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。

7.無症狀：通常大腸癌前期真的很多人無感，這也是可怕的地方。

醫師建議，50歲以上請定期接受篩檢（糞便潛血檢測或大腸鏡檢查），假如是長期抽菸喝酒或者自覺飲食習慣不太好的人，建議35歲以上就可以開始定期檢測，「因為通常大腸癌可怕的地方在於，當您發現症狀時…通常已經是中後期了。」

（圖／翻攝自痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術臉書）

更多 CTWANT 報導