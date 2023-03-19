美軍一架MQ-9死神無人機14日在黑海上空，遭俄羅斯兩架蘇愷-27戰鬥機攔截灑油，最終落海墜毀。美軍稱俄機撞到無人機螺旋槳，導致無人機無法操控飛行；俄羅斯則表示，蘇愷-27飛行員沒有使用機載武器、沒有與無人機發生碰撞。針美、俄的說法，退役中將帥化民表示，他不相信蘇愷-27會主動去擦撞或用武器去打美軍死神無人機，因戰鬥機本身也很脆弱，俄國飛行員也會想到自己的安危。

帥化民18日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，蘇愷-27不會主動去撞美軍無人機。戰鬥機是很精緻的，不像坦克車一樣有厚的裝甲，戰鬥機本身也很脆弱，若主動去撞無人機，飛行員也會有危險。

針對美軍無人機墜毀。帥化民認為有兩個可能，第一是噴油讓無人機眼睛看不見，因為無人機是掃描器在搜尋，然後傳信號回操控人員；第二為近距離時，有可能會發生擦撞，比如噴油距離太近，可能會擦到一下。但是他不相信蘇愷是主動去擦撞，因為俄國的飛行員也要想到自己的安危，對方再怎樣也是無人機，也沒有空對空的企圖，只是警告、干擾，主動去撞無人機或者主動用武器去打它，都不太可能。

前立委蔡正元則表示，這一局美國佔不了便宜。美國稱依據國際法可以飛行，可是國際法有規定，當有軍事演習或軍事行動，可以有臨時禁航區，所以俄羅斯也有畫禁航區。爭論在於，俄羅斯稱，美無人機已經飛進臨時禁航區，美國沒有反駁，證實無人機真的飛進了臨時禁航區。