南韓超夯女團BLACKPINK於昨（18）日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會，不少台灣藝人爭相朝聖，女星郭書瑤也在現場聽演唱會，無奈她被前方歌迷擋住視線，並在IG哀怨發限時動態嘆看不到Lisa，她好心提醒前面粉絲，卻遭嗆：「三小」

今晚不少明星都去高雄朝聖大勢女團BLACKPINK演唱會，郭書瑤也開心到場聆聽，但由於前排歌迷太過熱情，紛紛站起來看表演，使郭書瑤先是哀怨地發了一則限時動態說：「可以讓我看一眼Lisa嗎？」畫面中，能見到郭書瑤被前方一男一女站著拿手機的歌迷擋住視線，舞台和大螢幕幾乎都直接被擋住，讓郭書瑤只能無奈附上「哭哭臉」的貼圖表示。

郭書瑤發限動呼籲大家將心比心。(圖/郭書瑤 IG)

下個限時動態又見到郭書瑤寫道，「現在是整個BLACKPINK都看不到了」，再度附上一個哭哭表情，而從影片中可見，不少歌迷坐著搖晃螢光棒，其中也有些歌迷是站著。

後來，郭書瑤又發出一張限時動態，表示：「看演唱誰都想站著跳，但場地安排座位，就是要讓大家看得見表演，雖然主辦方沒有管制，但希望大家能將心比心。」另外，她還在該則限動補充道：「PS.有叫他們坐下，但被回了一句：三小，對不起後面的朋友，我盡力了。」

除了郭書瑤，BLACKPINK演唱會也有不少台灣藝人朝聖，在演場會場外頭就直擊藝人楊祐寧、楊謹華，以及小S和艾力克斯和李詠嫻帶著兒女們看演唱會。