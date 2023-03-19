東北風影響，今北台灣偏涼，氣象局表示，基隆北海岸、東半部及北部山區有雨，尤其傍晚北部降雨更明顯，氣象專家吳德榮表示，明天至周五氣溫漸升，周三至周五甚至達34度，氣象局還表示部分地區能飆到35度，周六至下周二鋒面雨帶至台灣北部一帶活動，可望為北部帶來相對明顯的雨量。

氣象局表示，今天（19日）東北季風影響，北部及東北部天氣仍稍涼，北部及宜蘭、花蓮高溫較昨天略回升，約在21到24度，其他地區26至30度，迎風面基隆北海岸、東半部地區及北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴，傍晚開始台灣北方有水氣通過，北部地區降雨機率提高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，明日白天起至周五（24日）南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。周三至周五（22至24日）暖熱如夏，各地最高溫將升至32至34度，氣象局也表示，南部山區、花東縱谷及東南部要留意接近35度高溫。

吳德榮指出，周六起至下周二（25至28日）鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，由於是後期模擬，降雨的時空分布，有較大的不確定性，模式亦不斷調整，需持續觀察。綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯的雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台的缺水，那就不太實際。