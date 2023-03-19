韓國女團BLACKPINK出道7年已創下20項金氏世界紀錄，不但是音樂串流平台Spotify中播放最多的女團，更是影音串流平台YouTube上訂閱數最多的音樂帳號，目前高達8490萬人訂閱、13支點擊破億MV，坐穩全球最紅女團地位，暌違4年來台，本週末在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦的2場演唱會，9萬張門票瞬間秒殺，造成盛況空前的追星熱潮，她們到底為何能有如此高的人氣？

4位成員都擁有外界俗稱的「高級臉」，成為各大精品爭相合作的對象，左起Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé。（摘自Naver）

BLACKPINK是韓國三大經紀公司之一「YG娛樂」在2016年推出的4人女團，如同她們團名，融合壞女孩「BLACK」與甜美「PINK」風格，王牌製作人Teddy為其打造多首強烈嘻哈風的歌曲，選擇走一條有別於其他女團的個性女力路線，讓她們在競爭激烈的韓國演藝圈中殺出一條血路。

今年平均年齡26歲的BLACKPINK已是身價上億的小富婆。（摘自Naver Post）

當然比起其他女團，她們可以說是贏在起跑點，畢竟貴為BIGBANG、2NE1、WINNER等多個夯團的師妹，尚未出道便已備受矚目，果不其然出道14天就成功在音樂節目上奪下1位（冠軍寶座），「怪物新人」頭銜當之無愧。

4位成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa不僅歌舞實力及舞台魅力超群，個人特色也十分鮮明，還擁有外界俗稱的「高級臉」，讓她們不只音樂圈，也一併攻佔時尚圈，手上握有超過10個精品代言，成為許多女性爭相模仿的指標性人物，影響力跳脫出KPOP粉絲圈，成員個人IG粉絲追蹤數早已是國際巨星等級，Lisa日前更突破9000萬大關，是亞洲明星第1人，隊內第2名則是7603萬的Jennie，再來依序為7035萬的Jisoo和6885萬的Rosé，在這個流量變現的時代，她們光靠IG業配文，每人1年就能海撈超過6億台幣，吸金功力驚人，不到30歲就身價破億，絕對是人人稱羨的「Young & Rich & Beautiful 」代表。

此外，除了Jisoo是土生土長的韓國人，曾在紐西蘭留學的Jennie、紐西蘭出生並在澳洲長大的Rosé和泰國成員Lisa英文都非常流利，有利於拓展歐美市場。她們也接連與女神卡卡（Lady Gaga）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）、杜娃黎波（Dua Lipa）、席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）等多位天后合作，強強聯手，增加海外能見度，也吸引到了不少原本只追西洋流行音樂的粉絲。