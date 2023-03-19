.@MLB valuations



The average MLB team value inched up 2% over the past 12 months to $2.36 billion, including equity in stadium real estate and MLB-related businesses like RSNs https://t.co/C1Mja2QbbS pic.twitter.com/HAbIVMJAU6 — Sportico (@Sportico) March 14, 2023

大聯盟球隊去年平均增長2%市值，根據美媒《Sportico》計算，最有價值球隊仍是紐約洋基，但是第2名的波士頓紅襪遭到洛杉磯道奇超車，後者的增長達到7%之多。當今最貴球隊依序是洋基（71.3億美元）、道奇（52.4億美元）、紅襪（52.1億美元），芝加哥小熊隊46.9億美元位居第4，舊金山巨人38.1億美元位居第5，紐約大都會28.2億美元位居第6。

雖然《Sportico》以及《富比世》的估價不同，不過前6名球隊的順序是完全相同的，洋基已經連續20多年都是榜首，道奇想要迎頭趕上恐怕還有很長的路要走。放眼美國所有職業球隊，只有NFL達拉斯牛仔隊（76.4億美元）、NBA金州勇士隊（75.8億美元）價值超過洋基。

不過《富比世》計算最會賺錢的球隊其實是道奇，他們去年營收高達5.65億美元，超越洋基的4.85億美元、紅襪的4.79億美元，值得一提的是亞特蘭大勇士隊球迷忠誠度高，收益4.43億美元高居第4。

由於大聯盟不設定薪資上限，球隊之間的差距非常大，《富比世》幾年前把價值超越20億美元的列為豪門球隊，如今已有12支球隊達到這個數字，門檻必須提高到30億美元了。《Sportico》計算即使是墊底的馬林魚和光芒也都突破10億美元大關。