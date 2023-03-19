南韓大勢女團BLACKPINK 18、19日於台灣高雄世運主場館開唱，吸引4.5萬名BLINK（粉絲名稱）到場朝聖，可見BLACKPINK的魅力之大，其實BLACKPINK曾傳出有第五位成員，而在音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》播出後，「第五位成員」更一度引發熱議，如今26歲的她也成另一人氣女團主唱，更發展成全方位女神。

2020年BLACKPINK在Netflix播出的紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中，成員們提及出道前的血淚史，接著網上便流傳一張BLACKPINK成員Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé及現為(G)I-DLE主唱曹薇娟（音譯又名趙美延）五人的合照，根據韓媒報導，起初公司制定團體企劃時，共有九名預備成員，而曹薇娟在經過每個月嚴酷的評選後，一度殺進出道位，但之後據傳因戀愛而被迫離開公司，不過真相為YG老闆當初把BLACKPINK定為9人女子團體，但後來計畫改變，才決議先讓4位成員出道，曹薇娟則另有發展。

事實上，曹薇娟在YG度過程長達五年的練習生時期，在BLACKPINK出道後網上流傳的五人合照中可見長相溫柔甜美的曹薇娟，雖與主打Girl Crush的BLACKPINK形象不大相同，但五人站在一起卻一點也不突兀，然而，她也曾在《金信英的正午希望曲》中，透露當初覺得出道無望才離開YG。

曹薇娟與BLACKPINK成員曾一同度過練習生時期(左下起Jennie、Lisa、Jisoo；右上起曹薇娟、Rosé)。（圖／擷取自推特）

決定離開公司的曹薇娟，為提升自己的能力便進入音樂學校學習作詞作曲，後來參加CUBE的面試，憑著優秀的唱功順利與田小娟、葉舒華、宋雨琦及Minnie組成(G) I-DLE出道，在團體當中與Minnie共同擔任雙主唱，成團至今她已發行過solo迷你專輯，還曾演出韓劇《成人練習生》，更擔任音樂節目主持人，堪稱全方位女神。