5歲以下的嬰幼兒都須施打輪狀病毒疫苗，一名男網友表示，近日帶4個月大的女兒到診所服用第二劑口服輪狀病毒疫苗，期間護理師不慎將針筒掉在地上、摔破，竟裝沒事撿起來繼續餵食，疫苗連同1公分大的碎玻璃一起進到女兒口中，他看傻眼當場喝斥並表示要投訴，護理師慌張地求情，還說願意自掏腰包付2500元賠一劑疫苗錢，令他傻眼「犯錯了就要負責，而不是一錯再錯，為了不想賠那一支弄破的疫苗，就要賠上我女兒的命嗎？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，16日下午3時他和妻子帶女兒到診所服用第二劑口服輪狀病毒疫苗，由於女兒年紀較小，一劑口服疫苗須分3至4口才能吃完，護理師餵完第二口，不慎將疫苗針筒掉到地上摔破，護理師竟直接撿起，疫苗連同碎玻璃塞到他女兒嘴裡。

原PO目睹一切傻眼，急忙制止護理師，但對方說沒有看到玻璃碎片，他讓女兒坐起，試著想把女兒口中的玻璃碎片取出，女兒也感覺到口中有異物自己吐出，他將1公分大的玻璃碎片給護理師看，對方才改口說「這劑疫苗不算錢，我再拿一劑新的給妹妹吃。」

原PO認為不是重新服用疫苗的問題，堅持要投訴，護理師慌張地拜託「不要投訴我好嗎？我私人再出2500元給妹妹吃一劑疫苗好嗎？」原PO非常堅持，事後他請醫師替女兒檢查口腔和體內是否有玻璃碎片，所幸喉嚨及胃腸部分沒有明顯的玻璃碎片，但醫師提醒他要注意身體，若排便有黑色排泄物可能有內出血。

原PO說，診所的督導向他們說是自己的疏失，會負起相關責任，並表示未來一年到他們診所就醫可免掛號費，令原PO覺得非常敷衍，且掉到地上的針筒，無論有無破損，就不能再使用，「若我今天沒發現，或女兒沒自己吐出來，是不是就要直接構成蓄意謀殺？一支2500元的疫苗很貴，但犯錯了就要負責，而不是一錯再錯，為了不想賠那一支弄破的疫苗，就要賠上我女兒的命嗎？」