嘉義某國一男生4年前加入羽球校隊，遭一名教練屢次帶到家中性侵，教練還說「你如果輸了、亂打、不專心，我就摸你下面」，男學生父母得知後提告，向教練和校方提國家賠償，法官認定該教練是代表國家從事教育活動，性侵事實明確，判校方與教練連帶賠償80萬確定。刑事部分仍在一審審理中。

判決書指出，該國一男A男民國107年加入國中羽球校隊，108年3月起遭教練帶到家中，教練會說「不然我幫你打手槍」並將A男壓在床上幫其手淫，也會強行為A男口交，之後假意要為比賽加強練習，實則帶到住處性侵後才去練球，甚至說「你如果輸了、亂打、不專心，我就摸你下面」，也會在教學時偷將手伸進A男褲子裡，抓起褲頭向上移動，臉上露出開心表情。

該教練則辯稱，他是在體育用品社上班，受該國中所託利用閒暇時間義務指導羽球社團，未受聘擔任學校教練，不具公務員身分，而A男父母指控的侵害行為發生於校外，與教學活動無關，並非在執行公權力；該國中稱該教練未擔任學校社團指導老師或負責社團業務，比賽僅是掛名教練，不具公務員身分，校方不認為有選任或監督不足責任，不應負國家賠償責任。

法官認為該教練在學校團體活動課時教導學生打球，並為校方挑選選手，校方也會幫學生請假接受指導，認定教練是代表國家從事教育活動，屬國家賠償法規範的公務員，審酌A男同學曾清楚指認A男遭侵犯時的害怕心態，判定該教練確實侵害A男貞操權及性自主決定權，校方與教練都須負國家賠償責任，A男獲賠40萬，A男父母各獲賠20萬；案經校方與教練上訴駁回，全案確定。