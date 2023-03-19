民進黨立委林宜瑾17日質詢國防部長邱國正、行政院長陳建仁等人時，問到駐防中正紀念堂的三軍儀隊何時能撤防，以落實轉型正義相關問題。對此，民進黨前立委李俊毅指出，撤防問題「茲事體大」，因三軍儀隊的任務，是保護館內文物，他們若撤離，前總統蔣中正的銅像一定會遭破壞。

針對三軍儀隊撤防中正紀念堂的相關議題，邱國正指出，決定權並不在他身上，且若沒有得到全部共同認知，恐會未蒙其利，先受其害；陳建仁則回應，行政院會做整體評估，專案彙報很快就會成立。

而李俊毅昨（18）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，駐防中正紀念堂的三軍儀隊並非只是單純表演，他們的任務，其實是在保護蔣中正銅像及相關文物；他並預言，只要三軍儀隊撤走3天，蔣中正的銅像一定會遭抗議者破壞、「馬上變彩色的」。

李俊毅判斷，林宜瑾會在此時問到中正紀念堂儀隊撤防的議題，是跟選舉有關，且國民黨可能會有較大反應，但儀隊撤防茲事體大，若話題持續延燒，藍綠兩黨會互踩，最後誰都沒辦法得利。