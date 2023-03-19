香港72歲資深男星曹查理80年代拍過不少膾炙人口電影，因為演藝生涯接連主演數十部三級片，故有「三級片天王」之稱，隨著年紀增長，曹查理也漸漸淡出演藝圈，如今將迎來73歲生日的他，近況也跟著曝光。

日前曹查理與港星黃一山、李子雄等人現身深圳一間新開幕餐廳擔任嘉賓，隨後黃一山在微博曝光當日盛況，可以看到本月24日將迎來73歲的曹查理豐腴不少，雖頭髮稀疏，不如以往年輕，同時收起螢幕上常出現的「猥瑣笑容」，不過氣色相當不錯。此外，同場還有63歲李子雄，他則留著鬍鬚，看起來保養得宜。

此外，曹查理出席活動在台上唱《上海灘》，唱歌時聲如洪鐘，不過明顯唱得有些吃力，曹查理陶醉地唱到副歌時表示：「拍電影拍了40多年……感謝大家給我支持，現在還可以出來跟大家碰碰面，感謝你們支持。」其後，工作人員上台獻花。

據港媒報導，曹查理於1982年受到李沛權導演邀請出演電影《82家房客》正式踏入影視圈在電影裡經常扮演討厭、好色、勢利等角色，《警察故事》、《最佳損友》、《猛鬼霸王花》等片最讓人印象深刻。

90 年代初，香港三級片開始盛行，多年來一直演反派或花瓶腳色的曹查理想轉換戲路，因此他決定接演了何藩導演的三級片《我為卿狂》，沒想到他在劇中表現太過精彩，受到片商極大青睞，紛紛點名要他出演自己投資的三級片，從此展開另一條道路。

據港媒統計，光1992和1993兩年時間，曹查理就主演了近40部三級片，至今一共拍攝了80多部三級片，幾乎跟所有港台的性感豔星都有過合作，曹查理曾開玩笑話稱，自己幾乎「睡」過當年港台所有的豔星，同時還有不少日本豔星。