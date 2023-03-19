南方財經報導，整體來看，1～2月廣東外貿呈回穩向好趨勢，展現出較強的韌性。今年1月，廣東外貿進出口為人民幣（下同）5,877.4億元，年減22.7％，2月則為4,995.4億元，年增4％，其中，出口為2,998.7億元，增長1.5％，進口1,996.7億元，增長7.9％。
廣東外語外貿大學國際經濟貿易研究中心主任陳萬靈指出，2月廣東外貿回穩的原因，一方面是廣東企業積極出海搶訂單、拓市場，同時一些外貿支持政策的效果也逐漸顯現出來。此外，目前海運價格較低，對外貿企業來說降低一些成本。
廣東1、2月外貿進出口數據18日出爐，2月扭轉進出口下降趨勢，重返正增長。累計前2個月，廣東電動汽車、太陽能產品和鋰電池為代表的電、光、鋰「新三樣」出口大幅增長，其中，電動載人汽車增長15.4倍。
南方財經報導，整體來看，1～2月廣東外貿呈回穩向好趨勢，展現出較強的韌性。今年1月，廣東外貿進出口為人民幣（下同）5,877.4億元，年減22.7％，2月則為4,995.4億元，年增4％，其中，出口為2,998.7億元，增長1.5％，進口1,996.7億元，增長7.9％。
廣東外語外貿大學國際經濟貿易研究中心主任陳萬靈指出，2月廣東外貿回穩的原因，一方面是廣東企業積極出海搶訂單、拓市場，同時一些外貿支持政策的效果也逐漸顯現出來。此外，目前海運價格較低，對外貿企業來說降低一些成本。
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