南方財經報導，整體來看，1～2月廣東外貿呈回穩向好趨勢，展現出較強的韌性。今年1月，廣東外貿進出口為人民幣（下同）5,877.4億元，年減22.7％，2月則為4,995.4億元，年增4％，其中，出口為2,998.7億元，增長1.5％，進口1,996.7億元，增長7.9％。

廣東外語外貿大學國際經濟貿易研究中心主任陳萬靈指出，2月廣東外貿回穩的原因，一方面是廣東企業積極出海搶訂單、拓市場，同時一些外貿支持政策的效果也逐漸顯現出來。此外，目前海運價格較低，對外貿企業來說降低一些成本。