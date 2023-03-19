今(19)日是319槍擊案19周年，前副總統呂秀蓮昨(18)日稱當年擔任刑事局長的新北市長侯友宜若宣布選總統，「我會請教他說明清楚」；對此侯友宜今天也回嗆，「當年相關的資料、人證物證都還在，歡迎檢驗」。

侯友宜表示，319槍擊案經過檢察官、調查局以及所有情資單位的調查，也經過司法單位，把所有的事實，完整呈現給國人進行說明，

他說，相關的資料、人證物證都還在，也歡迎大家用專業、科學的方式來檢驗。