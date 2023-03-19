Charles Barkley had an, uh, interesting way of washing his jersey back in the day. 😂 pic.twitter.com/AbmQSydRPs — CBS Sports (@CBSSports) March 17, 2023

名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）最近在節目講評大學籃球時說起一個驚人的故事，他說自己剛進NBA的年代（1984年第5順位加盟費城七六人），球員搭乘的是客機，所以時間上非常緊迫。巴克利賽後怕來不及洗球衣，居然就直接穿著衣服洗澡了，其餘主持人聽了都不敢置信，老搭檔肯尼史密斯（Kenny Smith）更是吐槽「別唬爛了，這不可能。」

巴克利表示那時候幫忙弄裝備的人員不足，球員必須自己洗球衣，「我的年代很久遠了，那時候當天晚上打完球賽，必須穿著衣服沖澡，否則會趕不上隔天的班機。」史密斯試圖打斷他：「別唬爛了，任何時代都沒發生過這種事，不可能有人會去做這種事。」

另一個主持人凱洛格（Clark Kellogg）大笑不止，他是比巴克利大兩梯（1982年）的退役NBA球員，肯尼史密斯是1987年梯次的。凱洛格說就算時間緊迫，也犯不著把球衣穿進浴室裡，巴克利卻堅持說：「這種方法比較簡單啊。」巴克利究竟有沒有穿著球衣沖澡，除了他自己恐怕沒人知道，就算他懶得另外洗衣服，這麼做也實在太離譜了。