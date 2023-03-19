近日雞蛋、鴨蛋價格漲至歷史新高，除了禽流感與氣候因素，高昂的飼料價格也是蛋價調漲的原因之一，但身為豆製品的豆奶，卻多到可以提供給國軍補充營養。農業專家「Lin bay好油」直言，農糧署花大錢補助大豆生產，結果出現一堆只是為了賺補助的「農業禿鷹」。

Lin bay好油日前在臉書表示，雜糧是靠大面積耕作為主的作物，台灣因為土地區塊分散、租金高，單位產量若能提高，在販售價格上會出現明顯差異，而以國產大豆為例，農委會、農糧署加上各縣市政府的各種補助，1公頃可以拿到10萬元的補貼。

「在這些補貼背後，有養成國產黃豆業者的競爭力嗎？」Lin bay好油指出，就算只拿到最少的65000元補貼，再以平均產量的1公頃2000公斤計算，1公斤的大豆也可拿到32.5元補貼，結果出現一堆只想拿補助費的「禿鷹」，把大豆種下去領補助，是否收成、種得好不好都不管，甚至種得不好還能再申請災損，多領一次補助。

Lin bay好油提到，大豆在種植後期不需要太多水，因此適合栽種的地點應為雲林縣以南，但如今為了衝種植面積，宜蘭、桃園等多雨地區竟有上百公頃的種植地，導致收成低、品質差。他以農委會資料舉例，2020年時宜蘭縣共有117.45公頃的大豆種植地，每公頃平均收穫量460公斤，總產量54302公斤；若僅以1公頃最少的補助65000元計算，政府總共補助了763萬元，平均1公斤補貼高達141元。

Lin bay好油認為，政府花大錢補助種植，銷售應由農民自行想辦法，結果最後仍由農糧署協助找廠商加工成豆漿，再到處拜託通路販售國產豆漿、花錢補貼營養午餐喝豆漿，但庫存仍多到可以拿來送給國軍。

「這就是台灣農業的日常！」Lin bay好油強調，他不反對補助農民，但補助應是要讓相關產業具有競爭力，讓農民可以安居樂業，同時還讓民眾可以買到物美價廉的國產農產品，而不是養出一堆農業巨嬰，甚至是農業禿鷹，最後消費者仍只能買到又貴、品質又差的成品。