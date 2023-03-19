18日遭到克雷伯投進絕殺三分球，終場110比111飲恨敗給獨行俠的湖人，這下子恐怕更加哀怨了，因為根據聯盟官方19日公布的這場比賽最後兩分鐘裁判報告，總共只有出現兩次誤判，卻都對湖人有利，代表就連裁判都這麼「幫忙」了，湖人最終還是輸球。

在聯盟公布的湖人與獨行俠最後兩分鐘裁判報告中，第一個出現的誤判是在比賽還剩1分28秒，湖人中鋒安東尼戴維斯明顯在防守時待在禁區超過3秒，這裡應該要吹判安東尼戴維斯防守3秒違例，獨行俠應該有罰球1次的機會。

接著第二次誤判出現在比賽還剩41秒，湖人後衛里夫斯在防守獨行俠中鋒伍德時，明顯在右臂與下半身跟對方有所接觸，造成伍德在運球起步時失去對球的控制，這應該要吹里夫斯防守犯規，由於當時已經來到加罰狀態，獨行俠應有兩罰機會。

不過就算裁判都這麼幫了，湖人還是慘遭獨行俠絕殺落敗，目前戰績34勝37敗，排名落居西區第10，假如今天爵士爆冷擊敗塞爾提克的話，就可以把湖人擠到西區第11的無緣附加賽位置，這樣的話或許可以逼迫詹姆斯早點回歸幫忙湖人搶勝。