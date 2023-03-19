清水警分局日前執行防制噪音車及酒、危駕勤務時，發現中清路9段與八德路口有多部噪音車聚集，警方隨即前往取締。（警方提供）

清水警分局日前執行防制噪音車及酒、危駕勤務時，發現中清路9段與八德路口有多部噪音車聚集，警方隨即前往取締。（警方提供）

「公權力不容挑戰！」清水警分局日前執行防制噪音車及酒、危駕勤務時，發現中清路9段與八德路口有多部噪音車聚集，警方隨即前往取締；卻發現車輛見警巡邏車將到達立即駛離，警方上前跟隨發現車隊中未懸掛或遮住號牌，並趁黑夜中闖紅燈躲避警方查緝。員警調閱監視器逐一查證舉發8車的車主，依法移送偵辦。

噪音改裝車未懸掛或懸掛變造車牌車遊闖紅燈 挑戰警方公權力

警方指出，員警巡邏發現車隊中2部未懸掛車牌，及2部遮住號牌等，於中清路9段與港埠路口有8部車輛違規闖紅燈，以躲避警方查緝。因當時警方無法即時攔阻，事後輔以路口監視器鎖定車輛，經連日擴大調閱監視器，雖未發現有競速或危駕等情形，查出未懸掛或懸掛他車牌照及遮避車牌等車輛，其中1部還懸掛變造車牌。

清水警方除對於8部闖紅燈車輛，依道路交通管理處罰條例第56條第1項予以舉發外，另於3月16日陸續通知許姓及謝姓駕駛、巫姓車主到案說明予以舉發，遮住號牌依道交條例第13條第1款，以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，可處2400元以上4800元以下罰鍰，警方將陸續通知其他違規車主或駕駛到案說明。

警方指出，對於變造車牌部分，將通知陳姓車主到案說明，釐清案情後，依刑法偽造文書罪移送台中地檢署偵辦。對於車輛噪音改裝部分，已通報行政院環境保護署進行檢驗，同時，警方也進行勸導約制車主及駕駛人，以還給居民安寧生活空間。

清水警分局長周俊銘表示，對於轄區噪音改裝車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，務必全力以赴，一定查緝到案，讓居民居住在安靜的生活環境；呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規情事。