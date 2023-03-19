防疫政策持續鬆綁，明（20日）起新冠肺炎輕症免隔離通報，改採「0+n自主健康管理」，僅中重症民眾須通報並隔離治療。指揮中心也示警，染疫者雖多數為輕症，但仍有機會發展成中重症，如果快篩陽後出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、過去24小時無尿或尿量明顯漸少、每分鐘心跳低於100下等8大重症警示症狀，要迅速就醫。

指揮中心指出，65歲以上、孕婦、產婦（產後六周內）、具慢性病，包括氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等或具影響免疫功能疾病的民眾，是染疫後併發重症的高風險族群，快篩陽後要迅速就醫並使用口服抗病毒藥。《中時新聞網》整理6大相關問題，供民眾參考。

●什麼情況要快篩？

發燒、有呼吸道症狀等。

●快篩陽後出現什麼症狀要就醫？

1、喘或呼吸困難

2、持續胸痛或胸悶

3、意識不清

4、皮膚、嘴唇或指甲床發青

5、無法進食、喝水或服藥

6、過去24小時無尿或尿量顯著減少

7、收縮壓＜90mmHg

8、無發燒之情形下心跳＞100次／分鐘

指揮中心表示，新冠肺炎感染者雖然多數為輕症，但病程仍有機會發展成中重症，若出現以上8大重症警示症狀請立即就醫。

●哪些高風險族群染疫後要就醫，吃口服抗病毒藥物？

1、65歲以上

2、孕婦及產婦（產後六周內）

3、慢性病，包括：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等

4、有影響免疫功能疾病的民眾

指揮中心表示，以上4族群為感染新冠肺炎後可能導致併發症的高風險對象，快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

●口服藥怎麼拿？

指揮中心發言人羅一鈞表示，即使新制上路，醫生只要針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且是65歲以上或是具有重症風險因子，就可以開立公費的口服抗病毒藥物。

若想要服用中醫的清冠一號，則由中醫師針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且符合重症風險因子或中醫急迫病勢的民眾，都會持續提供公費清冠一號。

公費口服抗病毒藥物及清冠一號開立方式。（指揮中心提供）

●兒童染疫後，出現哪些症狀要就醫？

指揮中心表示，兒童染疫後重症機會低於成年人，如家中兒童快篩陽性後，出現以下症狀，請家長儘速帶往就醫。

1、發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗

2、退燒後持續或活動力不佳

3、退燒後持續呼吸急促、喘、胸悶胸痛

4、持續性嘔吐、頭痛或腹痛

5、超過12小時未進食或解尿

若出現以下症狀，立即送醫：

1、抽蓄、肌躍型抽蓄

2、步態不穩

3、意識不佳或持續昏睡

4、呼吸困難或有胸凹現象

5、唇色發白或發紫

6、血氧飽和度低於94%

7、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

8、體溫大於41度

新冠輕症患者就醫建議流程圖。（指揮中心提供）

●快篩陽性輕症或無症狀，要做些什麼？

指揮中心表示，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫。

自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時全程戴口罩。