防疫政策持續鬆綁，明（20日）起新冠肺炎輕症免隔離通報，改採「0+n自主健康管理」，僅中重症民眾須通報並隔離治療。指揮中心也示警，染疫者雖多數為輕症，但仍有機會發展成中重症，如果快篩陽後出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、過去24小時無尿或尿量明顯漸少、每分鐘心跳低於100下等8大重症警示症狀，要迅速就醫。
指揮中心指出，65歲以上、孕婦、產婦（產後六周內）、具慢性病，包括氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等或具影響免疫功能疾病的民眾，是染疫後併發重症的高風險族群，快篩陽後要迅速就醫並使用口服抗病毒藥。《中時新聞網》整理6大相關問題，供民眾參考。
●什麼情況要快篩？
發燒、有呼吸道症狀等。
●快篩陽後出現什麼症狀要就醫？
1、喘或呼吸困難
2、持續胸痛或胸悶
3、意識不清
4、皮膚、嘴唇或指甲床發青
5、無法進食、喝水或服藥
6、過去24小時無尿或尿量顯著減少
7、收縮壓＜90mmHg
8、無發燒之情形下心跳＞100次／分鐘
指揮中心表示，新冠肺炎感染者雖然多數為輕症，但病程仍有機會發展成中重症，若出現以上8大重症警示症狀請立即就醫。
●哪些高風險族群染疫後要就醫，吃口服抗病毒藥物？
1、65歲以上
2、孕婦及產婦（產後六周內）
3、慢性病，包括：氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等
4、有影響免疫功能疾病的民眾
指揮中心表示，以上4族群為感染新冠肺炎後可能導致併發症的高風險對象，快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。
●口服藥怎麼拿？
指揮中心發言人羅一鈞表示，即使新制上路，醫生只要針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且是65歲以上或是具有重症風險因子，就可以開立公費的口服抗病毒藥物。
若想要服用中醫的清冠一號，則由中醫師針對檢驗陽性結果，包括家用快篩、醫用快篩或是PCR陽性，且符合重症風險因子或中醫急迫病勢的民眾，都會持續提供公費清冠一號。
●兒童染疫後，出現哪些症狀要就醫？
指揮中心表示，兒童染疫後重症機會低於成年人，如家中兒童快篩陽性後，出現以下症狀，請家長儘速帶往就醫。
1、發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗
2、退燒後持續或活動力不佳
3、退燒後持續呼吸急促、喘、胸悶胸痛
4、持續性嘔吐、頭痛或腹痛
5、超過12小時未進食或解尿
若出現以下症狀，立即送醫：
1、抽蓄、肌躍型抽蓄
2、步態不穩
3、意識不佳或持續昏睡
4、呼吸困難或有胸凹現象
5、唇色發白或發紫
6、血氧飽和度低於94%
7、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗
8、體溫大於41度
●快篩陽性輕症或無症狀，要做些什麼？
指揮中心表示，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫。
自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時全程戴口罩。
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