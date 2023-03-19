南韓大勢女團BLACKPINK 18日於台灣高雄世運主場館開唱，成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa 4人分別帶來SOLO舞台，其中有著「澳洲野玫瑰」之稱的Rosé，在SOLO時卻險走光，但隨著舞蹈動作自救成功。

BLACKPINK成員Rosé在本次高雄場世巡演唱會個人Solo Part中，她身穿繞頸露背的黑色短洋裝，但卻在Rosé跳舞起身後，衣服因舞蹈動作過大，導致服裝走位，上身部分些微往左邊跑去，使得右側險走光，但她相當冷靜，順著舞蹈動作用右手將黑色小可愛往右拉，讓她成功化解這次的舞台危機。

事實上，這已不是Rosé在演唱會中服裝出現意外，早在她們於本月11、12日於雅加達演出時，Rosé同樣在個人表演舞台中唱到一半時，Rosé發現自己後方肩帶掉落，她趕緊按住胸口避免上衣滑落，並以眼神示意一旁的男舞者幫忙，才免於走光，讓粉絲大讚Rosé「太強了，完全不受影響」、「臨場反應太棒了」、「真的好敬業，還繼續唱歌」、「真的好專業，果然是第一女團」。

#ROSÉ is so professional! She had a dress malfunction on the stage, but she still performed perfectly👏🥲#BORNPINKInJakarta pic.twitter.com/8lUIVYdBNZ — Popbela.com (@Popbela_com) March 11, 2023

GORGEOUS ROSÉ OMG pic.twitter.com/0ZUPjEJ0wo — rosé pics (@roseannepics) March 18, 2023

然而，當這兩次Rosé遇到服裝走光危機時的處理都相當冷靜，且都未因此放下手上的麥克風，仍不間斷地演唱，臨場反應相當好，不過接連發生同樣得意外，卻也讓許多粉絲要求公司及造型師要多加注意舞台服裝，以免造成無法挽回的後果。