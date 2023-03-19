中國醫藥大學附設醫院國際中心副主任黃軒表示，若地球的溫度上升導致西伯利亞凍土融化，可能會使冰凍萬年的殭屍病毒復活，且這些病毒仍具有感染力，現代人的免疫系統從未接觸過這類病毒，一旦爆發恐引發大流行，提醒大家注意並將其視為未來風險。

黃軒昨（18）日於個人臉書粉專指出，冰凍的地面因地球溫度上升而消失，會有愈來愈多現代人從未遇過的病毒出現在地球。歐洲一組研究人員在挖掘西伯利亞永久凍土時，發現13種史前病毒復活，研究人員稱這些病毒為「殭屍病毒」，令研究人員擔憂的是，這些殭屍病毒復活後仍具有感染力，後續恐衍生更大的問題。

黃軒表示，這次的研究觀察到殭屍病毒僅能感染病型蟲，但在永久凍土等環境中，確實存在能感染人類的病毒，且過去也有研究團隊在凍土層發現能感染人類的病毒或細菌，如1997年科學家在阿拉斯加永凍土掘出的女屍身上，發現有1918年西班牙流感的病毒株；2012年科學家也證實冰凍300年的西伯利亞女木乃伊身上仍有天花病毒的遺傳基因殘跡。

黃軒說，人類的免疫系統從未遇過疆屍病毒，加上專家認為引發下一次大流行的可能機率不會是零，他提醒大家都要小心殭屍病毒，將其視為未來風險，只要人類把地球溫度持續升高，凍土持續融化，殭屍病毒就可能無處不在了。