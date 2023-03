南韓超夯女團BLACKPINK於昨(18)日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會,讓全台歌迷陷入瘋狂,現場湧入4.5萬人入場,也吸引不少台灣藝人爭相朝聖。而18日演場會結束後,除了Jisoo在個人IG上PO文對粉絲喊話外,Jennie則是送上火辣性感照,讓粉絲們大噴鼻血。

女團BLACKPINK 4位人氣成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在昨日的首場高雄演唱會一連帶來23首歌曲,表演時間長達107分鐘,期間她們除了以英文與粉絲們互動外,Jenni還用超可愛的中文大喊「高雄」,讓台下粉絲嗨翻天,Rosé也同樣感謝粉絲特別準備的粉紅應援海,使她興奮到多次大喊「謝謝高雄」,4人也在演唱最後一首夯曲《AS IF IT'S YOUR LAST》後於精采的煙火秀中圓滿結束,令全場粉絲留下美好回憶。

而演唱會結束後,BLACKPINK也不忘PO文,Jisoo一回到飯店便曬出飯店所送的粉紅娃娃興奮的在影片中寫下「see you tomorrow」,對今日即將見面的粉絲喊話,吸引大批網友的關注;Jennie則是曬出她為知名品牌「CK」所拍攝的最新廣告,並在其中脫掉外衣及牛仔褲,只穿著內衣及內褲,大方展現凹凸有致的火辣身材,令網友看了紛紛表示「愛死你了」、「Jennie辣爆」、「不能這麼性感」、「JENNIE SO HOT」、「很辣我喜歡」、「Jennie真是可愛又性感」不到一天就吸引超過191萬人按讚。