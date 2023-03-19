18日厄瓜多南部芮氏規模6.8強震至今釀成厄瓜多及鄰國祕魯至少14人死亡，多個城市建築嚴重受損，有節目錄到一半，來賓與主持人尖叫逃離現場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、路透社等外媒報導，厄瓜多當地時間18日正午發生芮氏規模6.8強震，美國地質調查所（USGS）偵測到，震央位在圭亞斯省（Guayas）沿海巴勞市（Balao）附近，距離厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）約80公里，震央深度66.4公里。

#UPDATE At least 12 people were killed, one was wounded and buildings were damaged in the earthquake that shook Peru and Ecuador earlier Saturday, Ecuador's presidency saidhttps://t.co/2iR3qNb74C pic.twitter.com/d23Gh9haCn — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2023

這起強震至今至少釀成14人死亡，超過120人受傷，厄瓜多總統府表示，南部埃爾奧羅省（El Oro）、阿蘇艾省（Azuay）至今各有12、1人喪命，其中1名死者是在車內被倒塌的建築瓦礫砸中後身亡。埃爾奧羅省尤其遭到重創，當地救難人員通報，至今仍有民眾受困倒塌建築瓦礫堆中。

18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，造成埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市多棟建築倒塌。圖為馬查拉市建築倒塌後，居民物品掉落沿海。（圖／美聯社）

除了厄瓜多，與厄瓜多接壤的祕魯北部及中部沿海地區也感受到強烈搖晃，目前已知祕魯有1名4歲女童因住家倒塌、頭部重創身亡。

18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市原本矗立碼頭的海洋博物館被海水淹沒。（圖／美聯社）

🚨 IMPORTANTE 🚨#ElOro | la #ArmadaEcuatoriana mantiene desplegado su contingente en Pto. Bolivar y #Machala en ayuda humanitaria, después de la actividad sísmica que sufrió el país en #balao. Reafirmamos el compromiso con la ciudadanía en estos momentos de gran necesidad. pic.twitter.com/dzwH6Zd1HG — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) March 18, 2023

強震造成當地多城建築受損，目前已知有7棟建築倒塌全毀、逾50棟建築受損，其中也包括學校大樓及醫療院所，地震引發的土石坍方導致多條道路受阻。

網路上也瘋傳一家電視台正在直播節目，地震來襲時攝影棚強烈搖晃，4名主持人及來賓原本還強裝鎮定，以為是小地震，不久後所有人一窩蜂逃離現場，還有人不斷尖叫「我的老天」。

WATCH: Earthquake hits during live TV show in Ecuador pic.twitter.com/gKWzDpQdnF — BNO News Live (@BNODesk) March 18, 2023

厄瓜多經常發生地震，2016年4月當地西部沿岸發生規模7.8大地震，造成逾600人喪生。