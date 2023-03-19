18日厄瓜多南部芮氏規模6.8強震至今釀成厄瓜多及鄰國祕魯至少14人死亡，多個城市建築嚴重受損，有節目錄到一半，來賓與主持人尖叫逃離現場。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、路透社等外媒報導，厄瓜多當地時間18日正午發生芮氏規模6.8強震，美國地質調查所（USGS）偵測到，震央位在圭亞斯省（Guayas）沿海巴勞市（Balao）附近，距離厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）約80公里，震央深度66.4公里。
這起強震至今至少釀成14人死亡，超過120人受傷，厄瓜多總統府表示，南部埃爾奧羅省（El Oro）、阿蘇艾省（Azuay）至今各有12、1人喪命，其中1名死者是在車內被倒塌的建築瓦礫砸中後身亡。埃爾奧羅省尤其遭到重創，當地救難人員通報，至今仍有民眾受困倒塌建築瓦礫堆中。
除了厄瓜多，與厄瓜多接壤的祕魯北部及中部沿海地區也感受到強烈搖晃，目前已知祕魯有1名4歲女童因住家倒塌、頭部重創身亡。
強震造成當地多城建築受損，目前已知有7棟建築倒塌全毀、逾50棟建築受損，其中也包括學校大樓及醫療院所，地震引發的土石坍方導致多條道路受阻。
網路上也瘋傳一家電視台正在直播節目，地震來襲時攝影棚強烈搖晃，4名主持人及來賓原本還強裝鎮定，以為是小地震，不久後所有人一窩蜂逃離現場，還有人不斷尖叫「我的老天」。
厄瓜多經常發生地震，2016年4月當地西部沿岸發生規模7.8大地震，造成逾600人喪生。
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