18日厄瓜多南部芮氏規模6.8強震至今釀成厄瓜多及鄰國祕魯至少14人死亡，多個城市建築嚴重受損，有節目錄到一半，來賓與主持人尖叫逃離現場。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、路透社等外媒報導，厄瓜多當地時間18日正午發生芮氏規模6.8強震，美國地質調查所（USGS）偵測到，震央位在圭亞斯省（Guayas）沿海巴勞市（Balao）附近，距離厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）約80公里，震央深度66.4公里。

這起強震至今至少釀成14人死亡，超過120人受傷，厄瓜多總統府表示，南部埃爾奧羅省（El Oro）、阿蘇艾省（Azuay）至今各有12、1人喪命，其中1名死者是在車內被倒塌的建築瓦礫砸中後身亡。埃爾奧羅省尤其遭到重創，當地救難人員通報，至今仍有民眾受困倒塌建築瓦礫堆中。

18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，造成埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市多棟建築倒塌。圖為馬查拉市建築倒塌後，居民物品掉落沿海。（圖／美聯社）
18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，造成埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市多棟建築倒塌。圖為馬查拉市建築倒塌後，居民物品掉落沿海。（圖／美聯社）

除了厄瓜多，與厄瓜多接壤的祕魯北部及中部沿海地區也感受到強烈搖晃，目前已知祕魯有1名4歲女童因住家倒塌、頭部重創身亡。

18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市原本矗立碼頭的海洋博物館被海水淹沒。（圖／美聯社）
18日厄瓜多南部發生芮氏規模6.8強震，埃爾奧羅省（El Oro）馬查拉（Machala）市原本矗立碼頭的海洋博物館被海水淹沒。（圖／美聯社）

強震造成當地多城建築受損，目前已知有7棟建築倒塌全毀、逾50棟建築受損，其中也包括學校大樓及醫療院所，地震引發的土石坍方導致多條道路受阻。

網路上也瘋傳一家電視台正在直播節目，地震來襲時攝影棚強烈搖晃，4名主持人及來賓原本還強裝鎮定，以為是小地震，不久後所有人一窩蜂逃離現場，還有人不斷尖叫「我的老天」。

厄瓜多經常發生地震，2016年4月當地西部沿岸發生規模7.8大地震，造成逾600人喪生。

文章來源：Magnitude 6.8 earthquake shakes Ecuador, at least 13 deaths reported
文章來源：At least 13 dead after magnitude 6.8 earthquake shakes Ecuador
文章來源：Southern Ecuador earthquake kills at least 12
文章來源：At least 13 dead after strong earthquake hits Ecuador and northern Peru
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