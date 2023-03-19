印尼學者（右一）講解及示範如何用黃豆製做天貝。(弘光科大提供)

弘光科技大學食品科技系邀印尼Soegijapranata Catholic University ( SCU ) 農業科技學院院長Dr. Laksmi Hartajanei 前來授課交流，進行「印尼傳統發酵食品學理與製作」 授課。弘光科大指出，講解四種傳統印尼發酵食品的營養與保健功能，並進行實作教學，有超過200人次本國與外籍學生參與，許多馬來西亞、印尼學生特來上課及實作，品嘗家鄉味，撫慰想家的心。

食品科技系主任呂淑芬說，活動由印尼Soegijapranata Catholic University ( SCU ) 農業科技學院院長Dr. Laksmi Hartajanei講解及示範製做，包含Dadih、Tempeh(天貝)、木薯及糯米tapai 等四種印尼傳統發酵食品，民生創新學院院長陳玉舜也與SCU 農業科技學院院長簽訂合作協議；預定4月將有一場食科系與SCU食科系雙方師資的線上交流演講與授課，以促進國際交流，並提升學生對於世界各種食品的認識。

弘光科大說，近年來在世界各處十分風行的天貝，原料就是黃豆，透過去皮、煮熟再發酵製成，富含許多人體必需營養素，被素食者視為補充營養的聖品。Dr. Laksmi Hartajanei表示，天貝含有豐富的營養及蛋白質，目前越來越受到國際的歡迎，從而將其衍生製作成漢堡肉、香腸及豆乾等加工食品，吃天貝有許多的好處，例如降低膽固醇、增强骨骼密度、提供增肌蛋白質及平衡血糖等。

Dr. Laksmi Hartajanei指出，tapai主要是由含有碳水化合物的食材所製成，將木薯、糯米食材混合真菌經過發酵之後，質地會變得柔軟、帶有甜及酸的風味，並有著酒精般的香氣。木薯、糯米兩種類型的tapai，都有維持消化健康、預防貧血及便秘等好處。

Dr. Laksmi Hartajanei示範天貝教學時不忘仔細叮嚀，並逐一到每組去檢查學生的每個操作過程是否正確到位。來自馬來西亞、印尼學生說，在當地很常吃天貝，但這是第一次自己做出令人懷念的家鄉味。台灣學生認為，「異國食品製作新鮮又有趣！」世界各國有各種不同發酵食品，透過學習不同國家的發酵食品，可以增長見識，甚至拿來進行多元開發應用。