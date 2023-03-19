快艇最近的連勝氣勢就這樣被韋斯布魯克搞砸了！原本打完前3節還以82比74領先的快艇，卻被魔術末節上演大反撲，終場魔術113比108爆冷逆轉擊敗快艇，也讓快艇4連勝喊卡，關鍵就在韋斯布魯克第一節與後三節的表現判若兩人，甚至還讓他打滿末節。

由於今天快艇刻意輪休里歐納德，韋斯布魯克自然得到更多上場機會，首節他的表現還算優異，投6中4、拿下11分，沒想到接下來3節，打了25分鐘的他，變成投8中1、4罰1中，僅拿3分，還發生多達5次失誤，幾乎等於宣告快艇被逆轉都怪他。

韋斯布魯克賽後倒是相當老實，「今晚這場輸球責任都在我身上，我一開始打得還不錯，但下半場很糟糕。」他的糟糕表現，也讓保羅喬治單場轟下30分毫無意義，祖巴茲貢獻16分、16籃板，馬可斯莫里斯13分。

魔術逆轉贏球的兩大功臣，分別是拿到28分(生涯新高)、6籃板、4助攻與4抄截的富爾茲，以及貢獻27分、13籃板的溫戴爾卡特，法蘭茲華格納也有20分進帳，反而是去年狀元班凱羅表現比較低迷，只有12分、6助攻進帳。

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