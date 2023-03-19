歌手范瑋琪（范范）昔日憑藉著氣質外型加上動人歌聲，身受粉絲的喜愛，近日她歡度47歲生日，就在社群上無預警宣布9月開演唱會的好消息，讓不少粉絲相當期待，好友吳佩慈也留言力挺「必須的！」，還曬出一群閨密替范范慶生的照片，而素顏的范瑋琪真實狀態也隨之曝光。

范瑋琪（范范）今日慶祝47歲生日，她在IG上寫下「9月，來聽范范唱歌好不好？」，消息一出讓不少粉絲相當期待，她不僅公布喜訊，還分享一張素顏美照，從畫面中可見，范范對著鏡頭自拍，嘟起了小嘴，臉蛋狀態非常凍齡，47歲真實狀態相當不科學，令網友驚艷不已。

范范開唱的好消息曝光後，好友吳佩慈留言力挺「必須的！」，還在限時動態曬出閨密們替范范慶生的照片，只見范范拿起花束身邊被閨密團吳佩慈、王瀅、楊晴瑄等人包圍，其中范范同樣以素顏亮相，除了眼圈稍微黯淡外，真實膚質非常完美。

吳佩慈力挺好姊妹范瑋琪。(圖/吳佩慈 IG)

事實上，過去范范因「口罩」一事大罵政府官員，引起網友出征，重創演藝形象，她為此沉寂近3年，直到去年10月才舉行2場演唱會宣布回歸，卻在首場演出前接獲奶奶過世的消息，事隔2個月，范瑋琪的爸爸因失足跌倒，送醫不治的噩耗，接連痛失親人，令她大受打擊，所幸如今傳出演唱會好消息，讓粉絲相當期待。