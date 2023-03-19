新北市侯友宜市長(中)參加10公里挑戰組，與所有參賽者開心起跑。(鄭任南攝)

肯亞選手基普圖姆以2小時11分57秒奪下男子組冠軍。(鄭任南攝)

蔣介文以2小時23分06拿下男子組第7名。(鄭任南攝)

衣索比亞選手布蕾契以2小時29分25秒，改寫了女子組2小時34分08秒大會紀錄，並且獲得1萬美元破大會紀錄獎金。(鄭任南攝)

或的世界田徑總會認可的金標賽事-2023年萬金石馬拉松今日上午6點半在新北市市長侯友宜的鳴槍起跑下正式開跑，本屆賽事共有超過1萬1000名選手參加，包括33國、300名外籍選手，其中有邀請來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等國12名國際菁英好手來台參賽，最終肯亞黑旋風軍團包辦男子組前三名，基普圖姆以2小時11分57秒奪冠。

萬金石馬拉松自從2015年開始申請銅標賽事以來，經過8年努力，終於成功晉升成為金標賽事，也是台灣有史以來第一場金標馬拉松比賽。對此侯友宜市長表示，這是台灣運動界的光榮時刻，所有參賽者攜手見證了這個偉大紀錄。

教育部體育署長鄭世忠說，「萬金石馬拉松是我在擔任中華田協國際組長的時候一手催生出來的，感謝新北市政府和中華田協的合作，才能讓國際田徑總會認可這場金標賽事，希望所有參賽者能夠好好享受這個榮耀時刻。」

這次42.195公里全馬共計有超過數千位好手角逐，其中最有名的就是肯亞黑旋風軍團，雖然天空飄著細雨，氣候濕冷，但卻是非常適合馬拉松選手，經過兩個多小時的競逐之後，基普圖姆在最後1公里拉開領先差距，一路獨跑衝過終點線，可惜無緣改寫大會紀錄2小時11分17秒。

外國選手包辦了男子組前6名，台灣老將蔣介文以2小時23分06拿下第7名，取得國內選手最佳成績，黃威衡2小時27分17秒名列第10，國內選手次佳。

女子組部分，來自於衣索比亞的布蕾契，以2小時29分25秒，不僅改寫了2小時34分08秒大會紀錄，獲得1萬美元破大會紀錄獎金，而且還一舉將大會紀錄往前推進了4分半，寫下了一道新障礙。國內選手則以雷理莎2小時46分24秒名列第6最佳。

10公里挑戰組方面，男子組曾廷瑋以31分20秒奪冠，周賢峰與周鴻宇分獲二、三名；女子組游雅君以37分59秒稱后。