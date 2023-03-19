遠傳總經理井琪表示，遠傳持續推進各項5G創新應用，發展5G架構下的網路切片應用，包含媒體影音服務、智慧警政、智慧醫療等垂直場域，以5G網路切片技術，加速推動需要保證第一優先網路資源的應用服務，如救災警消的通訊，重大事件或活動賽事的轉播等等，還有用戶沈浸式體驗應用，開啟5G科技的新篇章。

「新北市萬金石馬拉松」為馬拉松界的年度盛事，為全國第一且唯一的「金標賽事」，全程約42公里，路線涵蓋新北市萬里區、石門區和金山區，由於賽事所涵蓋的空間遼闊、選手的長距離持續移動，且參賽選手加上支援團隊與觀賽民眾上看萬人規模，對現場行動網路負載形成重大挑戰。為滿足全賽道定點與沿途的賽事轉播需求，除既有5G網路涵蓋外，遠傳出動行動車加強頻寬，調整並優化沿路既有5G網路基站，同時運用愛立信5G網路切片技術確保端到端的行動網路資源，針對賽事轉播所需的即時高清串流情境，以獨立網路切片靈活調度資源，在不影響整體行動用戶體驗的前提下，為賽事轉播提供高速順暢的網路服務品質(QoS)保證，成為台灣首度運用5G網路切片技術進行馬拉松賽事轉播的應用案例，開創5G服務的指標性成果。

5G網路切片技術可依不同的服務項目彈性提供網路資源，於指定區域範圍確保服務品質，遠傳攜手愛立信打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，同時也是全球第一個5G SA網路切片的智慧警政應用。「5G智慧巡邏車」結合星光級夜視攝影裝置，拍攝寬度達2至3車道，透過5G傳輸、AI辨識車牌，短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；亦可將影像結構化，清晰描繪車輛移動軌跡，有效協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。