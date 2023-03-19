書籍紀錄燈塔工作者心路歷程，值得花時間細細品味。（航港局提供）

交通部航港局以從事燈塔相關工作人物為題的專書「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」，近日正式出版上市，該書以10組燈塔人及其眷屬口述歷史訪談為基礎，結合珍貴的歷史文獻與老照片；將150多年來燈塔人不畏辛勞，堅定守護燈塔、點燈照亮航海人安全回家路的心路歷程。

航港局表示，為推動燈塔人文歷史保存及文化推廣，近年來除積極收集相關史料與照片，出版燈塔相關書籍讓民眾認識燈塔外，為更深入刻劃百餘年來，在山之巔、海之濱細心守護燈塔的燈塔人歷史軌跡，於110年底啟案辦理燈塔口述歷史影音紀錄。

航港局藉由訪談喚醒燈塔人與家人多年來在燈塔工作、生活的珍稀記憶，再搭配其珍藏的日記與照片，推出以「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」為題之專書，忠實呈現燈塔人的第一手故事。

以燈塔人的視角、燈塔就是他們的家為出發點娓娓道來，讓更多人可以更深入的瞭解燈塔的過往，並期待能藉此凝聚更多關注、喜愛燈塔的力量，共同來探索、挖掘更多燈塔的文化歷史，豐富這橫跨百年的光之記憶。

航港局說，主題名稱的「LIGHTHOME」是將燈塔英文的「lighthouse」轉化，凸顯出過往燈塔人駐守燈塔，以燈塔為家的特點，而「以光為家」則是在於燈塔形象雖為指引海上的明燈，但燈塔人要如何去點燈發光，並守護光不會在黑暗中熄滅，是需要全心投入才能達成的事，希望民眾若去各燈塔觀光時，能夠想到燈塔不僅僅只是會發光的建築，引領每艘海上船舶安全航行的重要指標，而是承載著許多人辛酸血淚與情感，並成長、傳承維護燈塔技藝的地方。

「LIGHTHOME：以光為家－燈塔人的故事」除燈塔人的故事，也匯集了燈塔地圖、設計簡介與燈塔之最等科普知識，並邀請不同領域工作者寫下在成長、生活中與燈塔的接觸及印象，是值得收藏的工具書與燈塔人文專書，未來可於國家書店及五南文化廣場通路購買。