南韓高人氣女團BLACKPINK 18、19日於高雄世運主場館開唱，吸引4.5萬名BLINK（粉絲名稱）到場，連楊祐寧、楊謹華、郭書瑤、許凱皓、艾力克斯與李詠嫻等藝人都前來朝聖，而有「最美空姐」之稱的林佩瑤更穿著超辣紅色小可愛前來看演唱會，但事後她卻無奈表示，過程中都被前方觀眾擋住「看了一整晚的背影」。

林佩瑤昨（18）日在社群上分享她穿著紅色性感綁帶背心，胸口超低領剪裁讓她豐滿上圍藏不住，下身搭配黑色百褶短裙露出她那白皙的長腿，讓網友直呼「噴鼻血...太辣太美了」不過她在整場演唱會中不幸被前方歌迷擋到視線，讓她無奈說道「結果前面的人都站著，根本看不到！謝謝前面的朋友，讓我看了一整晚的背影」。

事實上，許多歌迷在看演唱會時都有出現相同的問題，由於前排粉絲過於興奮接連從座位上站起來，導致後方觀眾都被擋住，更有歌迷透露整場演唱會不停聽到有人憤怒大吼「坐下來」，要求前面的人「拜託不要再站起來」。

連藝人郭書瑤也在社群貼出自己被前方歌迷擋住視線的畫面，大嘆「可以讓我看一眼Lisa嗎？」更透露自己「有叫他們坐下，但⋯被回了一句『三小』，對不起後面的朋友，我盡力了」文中看得出她相當無奈，最後她也提到「看演唱會誰都想站著跳，但場地安排座位就是要讓大家都能看得見表演，雖然主辦方沒有管制，但希望大家能將心比心」。