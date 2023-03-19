台中一名女子小芳（化名）控訴前年與友人到居酒屋喝酒後爛醉，遭店長帶到旅館性侵；一審法官認為小芳事後回家並非馬上報警求援，還向友人問男方「有沒有老婆」，認定是合意性交，判男子無罪；但二審法官認為小芳當時只是心情尚未平復，考慮事關個人名節才不願輕易吐露，改判男子3年10月。

判決書指出，男子是台中某居酒屋的店長，小芳前年8月29日與3名網友相約聚餐，爛醉後被男子帶到旅館，原本其他人也在房間內，但男子見小芳爛醉不醒，再以自己名義另開房間，將小芳帶到其房間性侵；男子事後辯稱當時小芳是有意識合意性交，且小芳還有打電話給其他人，理應可以報警求援卻沒有做，證明小芳是清醒的，並非酒醉斷片。

法院一審認為，小芳回家後，不是打電話報警或向友人說遭到性侵，而是向其中一名網友要合照照片及詢問男子是否有老婆，且從影片及證人證述可看出小芳跟男子之間有些許曖昧，合意性交並非不可能發生，當時在場的網友也說小芳可以自行走去上廁所、跳舞，但小芳卻稱喝完啤酒後就喪失意識，與其他人說法不一致，小芳事後又曾用戲謔口吻告訴朋友，她當天沒喝醉，想要試探男子「會不會對我怎樣」。

案經上訴，二審法官認為依當時在汽車旅館拍攝的照片，小芳披頭散髮朝床尾攤躺在床上，另外據其他友人證稱，小芳在房間時已言語不清、有時亂叫、在床上翻滾，「扶著東西走」、「走路快要跌倒」顯見已意識不清；而小芳事後回家沒報警，還問男子有沒有老婆，法官認為是因心情尚未平復，或考慮到此事關於個人名節、隱私而不願輕易吐露，認定男子有罪。

法官二審撤銷無罪判決，改依乘機性交罪判處陳男3年10月，可上訴。

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