明（20）日起「輕症確診者通報、免隔離，改為0＋n自主健康管理」，但學校內師生每日互動頻繁，需要特別處理。教育部近日發文給各級學校指出，學生持快篩陽性證明，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入出缺席紀錄，也不會因此扣減其學校評量成績。

指揮中心日前宣布從20日起「輕症確診者通報、免隔離」，但教育部還是希望這些確診者在家休息5天、不要到校，以免造成更多師生感染，影響到學校運作。

教育部近日發文各級學說明20日以後學校教職員工相關請假事宜，若學生篩檢陽性輕症或無症狀，可持快篩陽性證明（如照片)請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入出缺席紀錄，第6天後仍快篩陽性並有症狀者，如就醫看診並取得醫師證明，比照上述0日及次日起5日內之病假處理方式。

若學生篩檢陽性中重症，可請「防疫隔離假」，並依隔離治療通知書所載日期核給日數，不列入出缺席紀錄，也不會因此扣減其學校評量成績。

篩檢陽性者如為大專校院校內住宿學生，建議0日及次日起5日內返家進行自主健康管理，如欲留校者，則由學校評估校內宿舍使用量能，協助學生入住與一般寢室有所區隔之「照護宿舍」進行自主健康管理。

教育部指出，若教職員工篩檢陽性輕症或無症狀者，可居家辦公或線上教學者，免請假；無法居家辦公或線上教學者，持快篩陽性證明（如照片），可請病假，0日及次日起5日內之病假不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

教職員工第6天後仍快篩陽性並有症狀者，如就醫看診並取得醫師證明，比照上述0日及次日起 5日內之病假處理方式。

教職員工若篩檢陽性中重症者，可以請「公假」，並依隔離治療通知書所載日期核給日數，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費，不列入學年度成績考核之考量。

教育部說，教職員工為照顧篩檢陽性需進行自主健康管理之0-12歲子女而無法到校者，倘他們仍可居家辦公或線上教學（有辦公或授課事實），則不用請假；如教職員工無法居家辦公或線上教學，可申請「防疫照顧假」（不支薪），教師遺留課務由學校協助排代。