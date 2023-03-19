女星芳瑜因甜美的外表有「甜心主播」之稱，在2016年與上市公司的董事結婚後，順利產下兒子，成為媽媽的她，經常在社群平台上曬出親子日常。不過，芳瑜昔日上節目自爆，兒子1個月大時臉上竟突然長滿異物而且還發臭，讓她懷疑是懷孕時行房所致。

芳瑜昔日在節目《上班這黨事》討論保健主題時爆料，網路上有流傳懷孕時千萬不可以行房，否則小孩出生後會「滿臉豆花」，讓她很疑惑，說到自己兒子剛生出來時白白淨淨的，沒想到過了1個月後，臉上開始長出一粒一粒乾乾的東西，竟然還會發臭，「很濃的男人味、油耗味」，連洗完澡也不會消失，就這樣持續了1、2周。

芳瑜昔日上節目爆料兒子出生時的狀況。（圖/Youtube 11點熱吵店）

後來芳瑜婆婆家的菲傭一看到，立刻用菲律賓的椰子油幫兒子洗全身，結果隔天睡醒就好了，不僅「滿臉豆花」全都不見，就連味道也消失了。對此，護理博士藍方表示這可能是脂漏性皮膚炎的症狀，「在頭上會有結痂類的脫皮，但千萬不要去撕傷口，只要用嬰兒油或椰子油去慢慢把它潤滑，等它軟化後自己掉下來就好」。芳瑜更追問：「是否真的與行房有關？」藍方則認為沒有關係，「懷孕分為前中後期，中間3個月是最穩定的時候，是可以行房的」。