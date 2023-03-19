4月5日是清明節，許多民眾會趁著假日提早祭拜祖先，對此，命理專家林霖在臉書粉專分享清明掃墓的9大禁忌，包括忌諱叫人全名、喧嘩等，尤其是勿穿拖鞋，否則容易卡到陰。

林霖指出，每逢清明節祭祖，是慎終追遠的日子，以下有9大禁忌需要注意，以示對祖先的尊重：

1.孕婦、病人、7歲以下幼童最好不要去墓園掃墓。

2.掃墓時不要喧嘩、嘻笑怒罵、隨處小便。

3.不宜在墓地拍照或與人合影留念。

4.忌諱叫人全名，可改叫小名、偏名等。

5.勿踩踏別家墳墓、或對亡者不敬的言行。

6.勿穿拖鞋，否則容易卡到陰。

7.勿陪同他人掃墓，像是非自家人、男女朋友等。

8.勿穿大紅等鮮豔色彩，表示對先人的尊重。

9.掃墓時穿的衣服回家需洗淨，勿放過夜。

最後，林霖提醒，民眾掃墓回家記得先淨身洗頭、洗澡，且祭祀時應秉持虔誠尊敬的心態，懂得感恩行孝，祖先必會福蔭子孫。