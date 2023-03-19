南韓超夯女團BLACKPINK於昨（18）日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會，讓全台歌迷陷入瘋狂，現場湧入4.5萬人入場，吸引不少台灣藝人爭相朝聖。其中，台灣藝人元元、許凱皓、陳語謙等人搶到18日一張8800元的VIP座位，他們一到現場不僅開心打卡，還在社群媒體上分享BLACKPINK彩排時的現況，人氣成員Jisoo甚至還對鏡頭擺出動作，令粉絲直呼「好羨慕」。

元元昨日一到BLACKPINK高雄演唱會現場便興奮地在個人IG上打卡，開心表示與許凱皓、陳語謙及陳語謙老公4人「坐超前面！」可以用超近距離拍下BLACKPINK 4名成員在彩排時唱跳的可愛模樣，開場後也不停的在限時動態上更新現況並激動表示「超可愛」、「好喜歡好感動」、「最喜歡這首」、「好好笑她們好可愛」、「太好看了」，她甚至在演唱會結束後回到家還捨不得拆下當時的入場手環等等，並在貼文中大方分享演唱會的精彩片段，令網友紛紛表示「隔著螢幕都可以感受到你的開心」、「好前面喔」、「今晚太興奮了，不用睡覺了」、「原來元元也是瘋狂粉絲」、「好幸運生在有BLACKPINK的年代」、「這個回憶很值得吧」。

許凱皓同樣在個人IG上發文表示「四年後，終於見到！我哭了」並分享當時BLACKPINK 4名成員當晚的彩排影片，她除了清楚拍到Jennie、Rosé、Lisa扭腰擺臀與粉絲們熱情打招呼的畫面外，Jisoo甚至還發現他的鏡頭，在獨唱時特別對著他的鏡頭演唱，令粉絲陷入瘋狂，紛紛表示「太羨慕了啦！完全搶不到票的我」、「這個距離超級羨慕欸」、「好好喔」、「已羨慕」、「LISA好嗨」、「明天換我」吸引5.8萬人按讚。