台北市蘭雅國中校長李芝安積極推廣語言教學，110學年起蘭雅國中成為「雙語實驗課程學校」，她更首創公立國中同時開設日、韓、德、法、西等5種語言的第二外語課後班，讓學生可以在沒有壓力情況下學習語言。她最近被教育部選為教育家人物典範。

李芝安踏入教育界37年，中間曾經留職停薪，全家跟著在英國攻讀博士學位的先生住了3年，當時女兒才5歲，因一直由台南婆婆照顧，所以去英國前只會說說語，但放到說英語的環境中，才一年女兒英文便朗朗上口。女兒的改變讓李芝安體認語言不只是靠學習，而是要有環境不斷使用，才能發揮最大成效。

因此，李芝安在學校積極推廣語言教學，110學年起，蘭雅國中大門懸掛出「雙語實驗課程學校」。李芝安開心表示，她曾任三民國中校長6年，現任蘭雅國中校長也已邁入第6年，兩所學校都申請到台北市亮點計畫補助。

「語言其實是文化載體。」李芝安認為，世界不論任何語文都包容不同文化，為了讓蘭雅國中孩子可以在沒有壓力情況下學習語言，首創全國公立國中同時開設日、韓、德、法、西等5種語言的第二外語課後班，由同學自主選擇喜歡的語文。

李芝安指出，其中日文是選課最多的，大概是看日劇、看漫畫，更多是父母愛日本常帶孩子去日本旅遊，讓日文課倍受學生青睞。

此外，李芝安也帶領蘭雅國中老師和學生出國參訪，提升老師們的視野，回國後融入教學，也讓學生們體悟到語言和網路科技的重要。

在國際參訪時，李芝安也很喜歡讓學生們自主學習，會將學生分組進行一天的自由活動時間，學生自主規畫行程，像是在日本車站買車票前往他們要去的地方，李芝安說：「透過自主規畫，提升學生運用語言、查詢資料、安排交通工具的能力，更進一步提升學生的自信心。」