國民黨將由誰角逐2024總統大位備受各界關注，針對勸進聲，台中市長盧秀燕強調，她沒有起心動念，願意扮演團結在野的角色。對此，國民黨前台北市議員羅智強大讚，盧秀燕以身作則做到了「成全」，國民黨需要的，正是更多的「盧秀燕」。

盧秀燕接受《聯合報》專訪時指出，雖然民進黨在2024年選舉面臨的問題比國民黨大，但在野陣營非團結不可，藍營總統人選也不可晚於6月出爐；她還提到，自己與在野陣營關係良好，願意扮演團結的角色。

羅智強今（19）日在臉書發文表示，成全2個字，寫來容易，但做起來卻相當難，因為要克服的，是想選總統、更上一層樓的人性，他認為，盧以身作則，做到了成全，國民黨需要的，正是更多的「盧秀燕」。

許多網友也在羅智強的貼文留言表達意見，「說得好」、「盧市長說到重點了，這也是個人對國民黨的感覺」、「國民黨的團結如果只是口號，台灣也只能繼續沉淪」、「盧秀燕很有遠見，國民黨若想要贏得勝利，那麼黨內大佬們都應要下台，並讓年輕人出頭，才能有新思想新作為」。