委內瑞拉艾爾圖維被觸身球打傷。（美聯社）

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美國與委內瑞拉19日爭搶最後一張4強門票，美國開場連敲5支安打搶得領先，雖在5局下牛棚失火送掉4分，崔伊騰納（Trea Turner）8局上轟出石破天驚的滿貫全壘打。美國隊終場以9比7獲勝，將在4強賽迎戰古巴，另一邊的戲碼是日本對墨西哥。

首局上美國隊連續5打席都擊出安打，直接拿下3分，委內瑞拉先發投手裴瑞茲（Martín Pérez）短短0.1局被打退場。不過美國先發投手藍斯林（Lance Lynn）首局下隨即遭到委內瑞拉阿萊斯（Luis Arraez）的兩分炮還擊。4局上美國隊藉著安打與失誤搶佔二三壘，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打拿下第4分，5局上塔克（Kyle Tucker）轟出陽春炮進帳第5分。

然而5局下半美國中繼投手巴德（Daniel Bard）登板，一上來就是保送、被安打、暴投，還用觸身球打中艾爾圖維（Jose Altuve）的手，害他受傷退場。無人出局滿壘的時候，巴德居然還繼續暴投和四壞保送，美國緊急換下巴德，但是後面裴瑞茲（Salvador Perez）追擊1發二壘打，小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）高飛犧牲打，委內瑞拉6比5超前。7局下阿萊斯又轟1發陽春炮（單場雙響炮）添加保險分。

8局上，美國藉著保送、安打、觸身球取得無人出局滿壘，委內瑞拉緊急換投，不料崔伊騰納在兩好球時狠狠咬中一顆變速球，轟出左外野圍牆，滿貫全壘打！宣告衛冕軍美國隊再闖4強。