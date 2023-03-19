南韓女團「MOMOLAND」出道後憑藉歌曲Bboom Bboom（뿜뿜）迅速走紅，可惜該團在今年二月合約結束後解散，不過近期卻有網友爆出成員Nancy過去在後台更衣的影片遭外流，更在網上以10元美金（約台幣306元）販售，讓粉絲相當憤怒。

根據香港媒體報導，前MOMOLAND成員Nancy在後台更衣的模樣被偷拍，片中可見Nancy在舞台後方脫下表演服裝，上半身赤裸且下身也僅穿著黑色安全褲，整個換衣過程全被拍，疑似是遭工作人員專設針孔攝影機所拍下，而這段影片竟還被放到推特及IG上以10元美金（約台幣306元）販售。

據悉，該推特帳號成立時間為2021年1月，推測這段影片應該是Nancy出席2019年在越南舉辦的《2019 Asia Artist Awards》頒獎典禮時所拍，對此，AAA典禮委員會已向Nancy道歉，並表示會協助後續調查，而所屬公司也發出聲明「網路上流傳的裸露照片，對MOMOLAND成員Nancy造成了巨大的傷害」更強調，將對偷拍、合成 、散佈NANCY照片的行為追究法律責任。

事實上，長相精緻美韓混血兒的Nancy，剛出道時曾被批評身材過於火辣不適合當女團，但之後她以實力證明自己，更曾在美國知名電影網站「TC Candler」每年評選全球百大最美臉孔中，打敗Lisa獲選第二名當上亞洲第一美。

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