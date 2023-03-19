台南市中西區振興街內1家賣模型玩具車店，老闆買啓智罹患重病後，創業自開的小店，賣的都是他一生收藏的玩具車，有感人生「萬般帶不走」，便將多餘營業額分送弱勢團體，紀錄在臉書《買阿伯車庫》，感動許多網友響應，有的消費支持，有的捐玩具寄賣，更有人跟著他一起做公益。

40歲的買啓智原本是瓦斯公司資深員工，身體健壯一度重達110公斤，前年突然身體不適，檢查後被告知罹患鼻咽癌3期，併發甲狀腺癌，緊急手術後，體重掉了30公斤，意外變成型男身材。

買男擔任職員時期，就有固定捐助弱勢習慣，罹病之後不願拖累公司，執意辭職，公司老闆也情義相挺，以極低價出將振興街的店面出租，協助他創業。

「很多東西帶不走」罹癌創業，買男關關難過關關過，有感人生無所求，以前喜歡的收藏品現在覺得用不到了，低價出賣自己收藏一生的進口模型玩具車，所得用來治病之餘，剩下盈餘都捐給弱勢團體，包括朝興基金會、瑞復益智學校、美善基金會、孤兒院與狗園，都是他的捐助對象。小朋友段考100分，也可以拿考券去店內換玩具。

他將生活紀錄在臉書社團粉絲頁《買阿伯車庫》，引發網友共鳴，很多網友拿出將玩具車在店內寄賣，當二手玩具價格販售，有網友前往消費支持，有的直接陪他一起捐物資給弱勢團體。

創業之初，曾經身上只剩2000元，他也決定捐出1000元，現在平均每個月都捐1萬多元，買啓智表示每天開店都很開心，生活不再執念，看得很開，當作「迴向」給社會。他習慣將每筆捐款親送到受捐團體，覺得「當面捐比較有溫度」。