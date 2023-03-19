IP（Intellectual property，智慧財產權）是大陸近年備受關注的話題，隨之蓬勃發展的IP衍生品，已在線上成長為一個新的百億級別市場。近日，天貓新生活研究所聯合淘IP庫，從成交與成長角度發佈2023年前十大IP排行榜。從榜單中可以看出，大陸國產勢力不斷湧入市場、「輕IP」商業價值持續提升。同時在《2023年度IP飆升榜》的大陸國創IP的熱度更為明顯：除迪士尼旗下潮流IP星黛露，其餘9個熱度飆升的IP均來自大陸國內。

例如大陸知名萌系表情包IP小劉鴨，在成交榜中排名第7、在飆升榜中排名第2；近期社交新寵「熊貓和花」，在熱度飆升榜中躍升至第9名。

據《北京青年報》報導，在《2023年度IP成交勢力榜》前三名中，萬代南夢宮持有的宇宙英雄超人力霸王奧特曼、鋼彈就佔據了兩個位置，而流浪地球2因超億元的眾籌推力，沖到成交榜第2名。

與往年不同的是，大陸國產IP首次在成交榜中占到50％，除流浪地球2之外，還有原神、光與夜之戀、小劉鴨、小藍和他的朋友等。