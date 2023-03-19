2024選戰即將到來，民進黨立委初選如火如荼展開，高雄大岡山地區除了有現任立委邱志偉尋求連任外，高市議員黃秋媖也有意角逐立委大位，先前雙方更掀起一波論戰，但黃秋媖卻在黨內立委初選登記日前夕宣布舉辦「相讓相牽成，團結顧大局」記者會，準備於19日下午宣布退選。

在派系中隸屬湧言會的黃秋媖在去年九合一大選於大岡山選區以民進黨最高票之姿連任高市議員，隨後便表態有意挑戰現任立委邱志偉角逐立委大位，近期也不斷與邱志偉攻防，即便民進黨主席賴清德提出「誠信條款」，黃秋媖當時也是打死不退，甚至還製作首波文宣品，展現「參選到底」的態度。

但湧言會在19日上午發出採訪通知，宣布黃秋媖將於下午2時舉辦「相讓相牽成，團結顧大局」記者會，包括湧言會龍頭王定宇、趙天麟及高雄市長陳其邁、邱志偉等人都會陪同出席，預估黃秋媖將宣布退出此次選戰。

據了解，湧言會向黃秋媖分析，目前的社會氛圍並不支持現任議員落跑參選立委，更不樂見看到綠營黨內分裂的情況，因此，經過一番努力，黃秋媖才在湧言會的建議下，妥協確定退出選戰，黃秋媖退選的詳細情形將於下午2時對外公布。