外交部19日指出，台英國會小組主席史都華（Bob Stewart MP）今起至24日，應邀率團訪台，此為自去年11月英國下議院外交委員會組團訪台後，英國國會再度來訪，外交部表達誠摯歡迎。訪團成員將就台英雙邊關係、區域局勢、經濟韌性等議題與我國行政部門、民意代表及專家深入交換意見。

台英國會小組成員包括副主席白若博下議員（Rob Butler MP)、艾薩拉下議員（Sarah Atherton MP）、戴思棠下議員（Tanmanjeet Singh Dhesi MP）、康福澤下議員（Afzal Khan MP)、瑞茉莉下議員（Marie Rimmer MP）等跨黨派下議員及台英國會小組秘書處職員。

外交部指出，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長陳建仁、國安會祕書長顧立雄，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴。也將拜會經濟部、陸委會等部會，與立法院「台英國會議員交流協會」交流，並參訪我國文經設施。

外交部指出，此為史都華主席第2次訪台，他在2021年接任台英國會小組主席後助我甚力，包括上年2月與下議院同僚共同發起「台英友誼及合作」動議案辯論，及就台海情勢及台英關係致函英國國防部及外交部，並致函所有英國會上、下議員，說明台英關係現況及中國對台軍事威脅，籲請國會議員堅定支持我國，展現堅定友台立場與情誼。

外交部指出，台灣與英國是共享自由民主、法治人權價值的堅實夥伴，雙方關係密切友好，在全球威權主義持續擴張之際，英國政府及國會持續強化對台海安全的關注、支持台灣參與國際組織並深化雙邊關係。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等理念相近夥伴，攜手強化全球民主陣營的韌性、支持民主發展並推進多元領域的合作交流，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。