男星坤達與戲劇女神柯佳嬿結婚5年，小倆口的婚姻生活相當低調，昨(18)日坤達度過41歲生日，並曬出夫妻同框照放閃，還幽默表示：「祝我生日快樂，感謝藝界扶龍王同框。」而柯佳嬿也發揮柯式幽默回覆：「水不在深，有龍則靈。」逗趣的互動笑翻不少網友。

坤達最近度過41歲生日，與老婆柯佳嬿吃飯慶祝後，他曬出夫妻合照放閃，還幽默表示：「祝我生日快樂，感謝藝界扶龍王同框。」感謝老婆一路一來得支持與陪伴，而被稱為「藝界扶龍王」的柯佳嬿也相當幽默的回覆：「水不在深，有龍則靈。」由於眾多男星與柯佳嬿合作後人氣、知名度都出現爆紅現象，開始出現「藝界扶龍王」的封號，坤達也引用這個封號稱呼愛妻，笑翻不少網友。

坤達生日文湧入眾多名人留言，藍勾勾洗版一整排，有人留言不忘分享「達哥生日快樂，我剛見到BP」，有人寫下祝福「生日快樂，很喜歡你們這對藝人夫妻做最真實的自己，低調生活的日常分享，謝謝你們模範夫妻，是我們的榜樣，祝福你們夫妻攜手到白頭，不離不棄相執手」。

事實上，柯佳嬿夫妻感情生活十分低調，然而，結婚至今仍膝下無子，讓不少網友及媒體都相當關注此事。日前她被週刊爆料「堅持不孕」，罕見在IG上發文澄清，沒有堅持不孕，只是暫時還沒有這樣的計畫，並語重心長表示不建議大家跟朋友閒聊這個話題，因為不知道朋友家庭狀況、身體狀況，「不經意問可能會讓人很傷心。」