小孩的教育不能等，一名網友表示，在外用餐看到一名國小三年級的男童想喝可樂，父親以沒錢和喝可樂對身體不好為由拒絕，男童竟開口嗆「沒錢為什麼把我生下來？」讓他當場傻眼，「現在小孩怎麼都這麼早熟？」貼文曝光網友皆認為千萬別讓孩子需索無度，未來會很難管教。

原PO日前於PTT八卦版指出，在外面小吃店吃午餐，看到一名大約國小三年級的男童吵著要喝可樂，男童父親以沒錢和喝可樂對身體不好為由拒絕，沒想到男童當場暴氣「賺錢是你們大人的事，讀書、補習和吃飯是我們小孩的事，沒錢為什麼把我生下來？」

下秒原PO就看到男童的母親，默默地拿了一瓶可樂，讓他看傻眼，「這些話不知道做父母的聽到會有什麼感想？是因為環境還是資訊太發達嗎？現在小孩怎麼都這麼早熟？」

貼文曝光，網友也紛紛回應，「如果是我肯定先打下去，還頂嘴」、「小屁孩，是我就打下去，給你補習有考第一名嗎？」、「這小孩沒被扁也是奇葩」、「這小孩考試沒考好等著瞧」、「可樂不要多喝很正確啊」、「現在小孩好可怕」、「不是有錢沒錢的問題，有錢的父母也可以窮養孩子吧！」、「給他喝可樂，根本讓孩子情緒勒索成功，以後更難教」。