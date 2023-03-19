上腹疼痛常讓人以為是胃出問題，但醫師表示，一名40歲男子不菸不酒、無家族史也無慢性病，因上腹悶脹、體重減輕而就醫，檢查竟是有癌王之稱的胰臟癌，且腫瘤已達8公分且已擴散，無法手術、只能化療。醫師表示，早期胰臟癌症狀不易發現，若已有症狀多已晚期，建議民眾若懷疑自己有胰臟癌時，除胃腸鏡外，也要做胰臟內視鏡超音波。

胰臟醫師林相宏在其臉書粉專上表示，該男子近期因上腹悶脹，消化能力變差，排便鬆軟，因易脹氣而減少食量，未料體重減少10公斤，抽血時除了血糖略高一些，無其他異狀，做了胃腸鏡，只是胃食道逆流，而腹部超音波也正常。

林相宏表示，該男子吃了胃腸藥後僅部分改善，體重仍持續下降，數月後再做胰臟腫瘤指數檢測，發現數值達167 u/ml，遠高於正常值的37u/ml，進而施作斷層掃描才發現胰臟內有一顆8公分大的腫瘤，因已擴散到淋巴和血管，無法手術、只能化學治療。

林相宏提醒，早期胰臟癌症狀難發現，常見的2症狀包括血糖上升、腹脹及體重下降。民眾若發現家族無糖尿病史，僅自己血糖上升，務必要檢查胰臟功能；此外，雖然早期胰臟癌7成無症狀，但少數會感覺腹痛腹脹或背痛。

至於檢查方式，他表示，腹部超音波較難檢出胰臟癌，應做胰臟內視鏡超音波，因此建議民眾照胃鏡、大腸鏡時，應同時做胰臟內視鏡超音波，才有機會早期診斷胰臟癌。